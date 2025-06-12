Yaz sıcağında buz gibi macera! Soğuk sularda adrenalin dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursalı dağcılar Haziran ayında Uludağ’ın 2200 metredeki buzlu kaplı gölde hem yürüdü hem yüzdü.

Bursalı dağcılar, Haziran ayında Uludağ'ın buz tutan gölünde yüzdü. Yaklaşık 2200 metre yükseklikte bulunan, eşsiz manzarasıyla doğa yürüyüşü yapan grupları kendisine hayran bırakan Buzlu Göl'e giren Yüksel Esen keyif yaparken; görüntüler izleyenleri üşüttü.

Yıllardır dağ sporuyla ilgilenen ve Etna Yanardağ'ına tırmanış gerçekleştiren ilk Türk olma özelliğini elinde bulunduran 61 yaşındaki Bursalı profesyonel dağcı Yüksel Esen, bayram tatilinde arkadaşlarıyla 2543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesine yürüyüş düzenledi.

Muhteşem doğa ve temiz hava eşliğinde Uludağ'ın gizli kalmış güzelliklerinden olan Ketenlik Yaylası, Aras Şelalesi, Keşiş Zirvesi, Saklı Göl, Heybeli Göl, Buzlu Göl, Kilimli Göl, Kara Göl, Aynalı Göl, Büyük Zirve, Karataş Zirvesi'ni kapsayan yaklaşık 13 saat süren 22 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi. Saklı Göl ve Buzlu Göl'e geldiklerinde gölün bir kısmının hala buzlarla kaplı olduğunu ekip, gerekli önlemler aldıktan sonra buz kaplı gölde hem yürüdü hem de yüzdü. O anlar arkadaşları tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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Yaz sıcağında buz gibi macera! Soğuk sularda adrenalin dolu anlar

Yaz sıcağında buz gibi macera! Soğuk sularda adrenalin dolu anlar

Yaz sıcağında buz gibi macera! Soğuk sularda adrenalin dolu anlar

Yaz sıcağında buz gibi macera! Soğuk sularda adrenalin dolu anlar

Yaz sıcağında buz gibi macera! Soğuk sularda adrenalin dolu anlar

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