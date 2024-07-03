Yaz sıcakları kalbinizi vurmasın. İşte uzmanlardan hayat kuratan öneriler

Yaz aylarının gelişiyle birlikte artan sıcaklıklar, sadece bunaltıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığımızı da tehdit ettiği biliniyor.

Sıcak hava stresi, kalp krizi ve felç riskini artırabilir, kalp yetmezliği olan kişiler için ise ölümcül olabilir.

Neyse ki, bu riskleri azaltmak için yapabileceğimiz birçok şey var.

Uzman görüşlerine ve bilimsel araştırmalara dayalı, yaz sıcaklarında kalbinizi korumanıza yardımcı olacak bazı hayat kurtaran öneriler yer alıyor:

1. Bol Su İçin:

Sıcak havalarda terleme yoluyla sıvı kaybederiz ve bu da dehidrasyona yol açabilir. Dehidrasyon, kalp atış hızının artmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olarak kalbe ekstra yük binmesine neden olabilir.

Yetişkinlerin her gün en az 2-3 litre su içmesi önerilir. Sıcak havalarda veya egzersiz yaparken daha fazla su içmeniz gerekebilir.

Suyun yanı sıra elektrolit içeren sıvılar da tüketebilirsiniz. Terlemeyle birlikte elektrolitler de kaybedilir ve bu da kas kramplarına ve halsizliğe neden olabilir.

2. Güneşten Korunun:

Güneşe maruz kalmak, kalp atış hızının ve kan basıncının artmasına neden olabilir. Bu da kalp krizi riskini artırabilir.

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00 - 16:00) doğrudan güneş ışığından kaçının.

Güneşe çıkarken geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanın. Güneş kremi en az 30 SPF faktörlü olmalı ve geniş spektrumlu koruma sağlamalıdır.

3. Hafif Kıyafetler Giyin:

Sıkı ve koyu renkli giysiler ısıyı hapsederek vücut sıcaklığınızın yükselmesine neden olabilir.

Hafif, bol ve açık renkli giysiler giyin. Bu tür giysiler terlemeyi kolaylaştırır ve vücudunuzun serin kalmasına yardımcı olur.

4. Düzenli Egzersiz Yapın:

Düzenli egzersiz yapmak kalp sağlığınız için çok önemlidir. Ancak, sıcak havalarda egzersiz yaparken dikkatli olmak gerekir.

Mümkünse sabahın erken saatleri veya akşamın geç saatleri gibi daha serin zamanlarda egzersiz yapın.

Egzersiz yaparken bol su için ve serin kalmaya çalışın.

5. Alkol ve Kafein Tüketimini Sınırlayın:

Alkol ve kafein diüretiktir, yani idrar söktürücü etkiye sahiptirler. Bu da dehidrasyon riskini artırır.

Sıcak havalarda alkol ve kafein tüketimini sınırlayın.

6. Soğuk Duş veya Banyolar Alın:

Soğuk duş veya banyolar almak vücut sıcaklığınızı düşürmeye ve serin kalmanıza yardımcı olabilir.

7. Soğuk Yiyecek ve İçecekler Tüketin:

Soğuk yiyecek ve içecekler vücut sıcaklığınızı düşürmeye yardımcı olabilir.

Meyve, sebze ve yoğurt gibi soğuk yiyecekler tüketebilirsiniz.

Soğuk su, buzlu çay ve limonata gibi soğuk içecekler de içebilirsiniz.

8. Klimalı Ortamlarda Zaman Geçirin:

Mümkün olduğunca klimalı ortamlarda zaman geçirin.

Evde, işte veya alışveriş merkezlerinde klimalı ortamları tercih edin.

9. Kalp Hastalığınız Varsa Daha Dikkatli Olun:

Kalp hastalığınız varsa, sıcak havalarda daha da dikkatli olmanız gerekir.

Doktorunuzun talimatlarına uyun ve düzenli olarak ilaçlarınızı alın.

Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşırsanız derhal tıbbi yardım alın.

Uzman Görüşleri:

Dr. Ahmet Karaboğa, Kardiyoloji Uzmanı:

"Sıcak havalarda kalp krizi riski artar. Özellikle kalp hastalığı olan kişiler bu riske karşı daha savunmasızdır. Bu nedenle, yaz aylarında kalp sağlığımızı korumak için ekstra özen göstermeliyiz."

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, kalp sağlığımız için ciddi riskler taşıyabilir.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, aşırı sıcakların kalp hastalarını ve risk altındaki bireyleri olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ise, sıcak havalarda damarların genişleyerek tansiyonun düşmesine neden olabileceğini ve bu durumun kalbin iş yükünü artırabileceğini vurguladı.

Bilimsel Araştırmaların Işığında Öneriler:

• Sıvı Tüketimini Artırın: Yazın terlemeyle artan sıvı kaybını dengelemek için günde en az 10 bardak su tüketmek önemli.

• Güneşe Maruziyeti Sınırlayın: Güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmaktan kaçının ve gölgede vakit geçirin.

• Hafif ve Açık Renkli Giysiler Giyin: Açık renkli giysiler, güneş ışınlarını daha az emer ve serin tutar.

• Kafein ve Alkol Tüketimini Azaltın: Bu içecekler, vücutta sıvı kaybına neden olabilir ve kalp üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) yaptığı bir araştırmaya göre, sıvı kaybı kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Bu nedenle, özellikle kalp hastalarının ve yaşlı bireylerin sıcak havalarda yeterli sıvı alımına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Uzmanların Vurguladığı Diğer Önemli Noktalar:

• Akşam Yemeği Saatini Erken Tutun: Geç saatlerdeki ağır yemekler, şeker ve tansiyon düzenini olumsuz etkileyebilir.

• Düzenli Egzersiz Yapın: Ancak aşırı sıcaklarda egzersiz yapmaktan kaçının ve serin saatlerde aktivitelerinizi planlayın.

Yaz mevsimini sağlıklı ve keyifli geçirmek için bu basit ancak hayati önlemleri göz ardı etmemek önemlidir. Unutmayın, kalp sağlığınız, yazın tadını çıkarmanın anahtarı.