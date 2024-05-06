Yaz sıcaklıkları ne zaman gelecek? Uzman isim tarih vererek açıkladı

Türkiye’de mayıs ayında hava durumu sağanak yağış ve soğuk hava ile geçiyor. Mayıs ayında gelen yağış ve soğuk hava sonrası vatandaşlar sıcak havaların ne zaman geleceğini merak ediyor. Vatandaşların sıkça sorduğu sıcaklıklar ne zaman gelecek? Sorusuna Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi.

"14 MAYIS'TAN İTİBAREN SICAKLIKLAR YÜKSELECEK"

Şen yaptığı konuşmada, sıcaklıkların pazartesiden itibaren 2-3 derece yükseleceğini ifade ederek, İstanbul’da sıcaklıkların pazartesi günü 19-20, çarşamba günü ise 23 dereceye kadar çıkacağını, sIcaklıklar İstanbul'da mevsim ortalamalarına geleceğini, Yaz sıcağındaki günler, mayıs ayının 14'ünden itibaren başlayacağını, 10 gün daha sabretmemiz gerektiğini ifade etti.

BAZI KENTLER KUVVETLİ YAĞIŞA TESLİM OLACAK

Bazı bölgelerde kuvvetli yağışların etkili olacağını belirten Şen, "Sinop, Kastamonu, Kayseri, Niğde civarlarında kuvvetli yağmur olacağını, bu yağmurun yıldırım, yıldırım çarpması, su baskını yapabileceğini, öğleden sonra akşama doğru ise Diyarbakır, Malatya, Adana'nın kuzey kesimleri, Mardin, Şırnak, Bitlis civarlarında da kuvvetli yağmur olacağını ifade etti.

ZİRAİ DON RİSKİNE DİKKAT

Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki don riskini vurgulayan Şen, Marmara'nın güneyi ve doğusunda, İç Anadolu'da, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde don olayı meydana gelebileceğini belirterek, “Zirai açıdan çok önemli bu mevsimde. Orada hafif de olsa bir don olayı var. Gece sıfırın altına bile düşebiliyor sıcaklıklar." ifadelerini kullandı.