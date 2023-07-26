Yazar kasa rolosunun içinden çıktı. Polisler dondu kaldı

Kolombiya’dan İstanbul’a gelen uçaktaki bir yolcunun üst aramasına yapan polisler suç unsuruna rastlamadı. Tedirgin halleri devam eden yolcunun valizi x-ray'a sokulunca 6 buçuk kilo kokain ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Yazar kasa rolosunun içinden çıktı. Polisler dondu kaldı

İHA'nın haberine göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yasa dışı uyuşturucu trafiği ile mücadele kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda Kolombiya’dan hareket eden bir yolcu uçağındaki şahıs takibe alındı.

İstanbul Havalimanı’nda şahsın üst aramasını gerçekleştiren ekipler, herhangi bir şüpheli duruma rastlamadı. Fakat arama esnasında tedirgin hareketleriyle şüpheleri artıran şahsın x-ray tarama cihazına sevk edilen valizinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine ekiplerce valizde arama yapıldı.

Yapılan fiziki aramalar sonucu valizde eşyaların arasına gizlenmiş 3 paket içerisinde her pakette 4 adet rulo olmak üzere toplam 12 adet kâğıt rulo olduğu görüldü. Yapılan incelemede yazar kasa rulolarının arasına gizlenmiş halde x-ray tarama cihazında görülmesini engellemek için alüminyum ambalajlara sarılmış toz maddeler olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince bulunan maddenin yapılan test sonucu kokain olduğu ve toplam miktarının 6 buçuk kilo olduğu tespit edildi.

aw943603-01.jpg

aw943603-02.jpg

aw943603-03.jpg

aw943603-04.jpg

aw943603-05.jpg

aw943603-06.jpg

aw943603-07.jpg

Öne Çıkanlar
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
Son Haberler
Dost yazıları üzerine / Feyyaz SAĞLAM Konuk Kalem
Dost yazıları üzerine / Feyyaz SAĞLAM
Sudan’ı kum fırtınası vurdu Dünya
Sudan’ı kum fırtınası vurdu
Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye ile görüştü Siyaset
Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye ile görüştü
Türkiye şampiyonu olan Büyükşehir sporcusuna milli gurur Spor
Türkiye şampiyonu olan Büyükşehir sporcusuna milli gurur
Uganda'da kolera salgını tırmanıyor Dünya
Uganda'da kolera salgını tırmanıyor