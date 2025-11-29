Hem yurt içinde hem uluslararası alanda yürüttüğü seminerler, pozitif yaklaşımı temel alan modern anlatımı ve mütevazı yaşamının içtenliği, kendisini bu alanın öne çıkan isimlerinden biri hâline getirdi.

İLİŞKİ FREKANSI KİTABINA BÜYÜK İLGİ

Keleş’in en son yayımlanan kitabı “İlişki Frekansı”, okur tarafından yayınlandığı hafta itibarıyla yoğun ilgi gördü. İlişkilerin duygu, bilinç ve karşılıklı uyum eksenindeki doğasını sadeleştirmeden, herkesin erişebileceği bir dille anlatması; kitabı geniş bir kesim için anlaşılır, ilham veren ve günlük yaşama katkı sunan bir kaynağa dönüştürdü.

Keleş, gerçek bir ilişki deneyiminin yaşamı nasıl genişletebileceğini ve iki kişinin birbiriyle uyumlandığında ortaya çıkan yüksek etkiyi kendi bakış açısından şu şekilde ele alıyor.

Son yıllarda içerikleriyle dikkat çeken, "Sarkaç – Denge ve Akışta Kalmanın Sırrı”, “Sevgi Ötesi Enerji”,“Mucize Hafta Planlayıcı”,“Her Gün Bir Mucize” ve büyük ilgiyle satışa çıkan “Sarkaç Kartları”. 2025 boyunca hem kitaplarının gördüğü ilgi hem de seminerlerinin uluslararası çapta büyüyen talebi, Sevgi Keleş’i çağdaş kişisel gelişim sahnesinin dikkatle takip edilen isimlerinden biri yaptı.