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Emrah Serbes cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 2017 yılında meydan gelen trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar ve senarist Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezası alıp, 2021 yılında tahliye edilmişti. Serbes, önceki akşam Beşiktaş'ta asistanıyla objektiflere yansıdı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:36
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Yazar ve senarist Emrah Serbes tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi! ''Sadece yazmaya yöneldim''

Emrah Serbes cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi
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Yazar ve senarist Emrah Serbes, 22 Eylül 2017’de bir arkadaşıyla birlikte Bodrum’a giderken İzmir’de bir araca arkadan çarpmış, araçtaki üç kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra Serbes’in yanındaki arkadaşı, direksiyonda kendisinin olduğunu belirterek teslim olmuştu. 

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI 

Daha sonra aracı Emrah Serbes’in kullandığı ortaya çıktı. Serbes kazadan 1 hafta sonra suçunu itiraf etti. Tutuklandığı gün kameralara “Benim adım Emrah Serbes, sonunda ‘t’ yok” diyen Serbes, kaza sırasında alkollü olduğu da anlaşılınca 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

2017’de 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Serbes, 2021’de COVID-19 tedbirleri kapsamında tahliye olmuştu.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ 

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Yazar ve senarist Emrah Serbes, tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi.

"SADECE YAZMAYA YÖNELDİM"

 “Behzat Ç” kitaplarının da yazarı olan senarist Emrah Serbes, önceki akşam Beşiktaş’ta, yanında asistanıyla bir pilavcıdan çıkarken objektiflere yansıdı. 

Artık sadece yazmaya yöneldiğini dile getiren Serbes, daha fazla konuşmak istemedi, asistanıyla birlikte uzaklaştı.


 

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Doğrucu
13.01.2023 10:09
3 kişiyi öldür, 13 yıl ceza ye, 4 sene sonra serbest kal, ne güzel dünya!  
 
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