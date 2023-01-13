Emrah Serbes cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Yazar ve senarist Emrah Serbes, 22 Eylül 2017’de bir arkadaşıyla birlikte Bodrum’a giderken İzmir’de bir araca arkadan çarpmış, araçtaki üç kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra Serbes’in yanındaki arkadaşı, direksiyonda kendisinin olduğunu belirterek teslim olmuştu.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Daha sonra aracı Emrah Serbes’in kullandığı ortaya çıktı. Serbes kazadan 1 hafta sonra suçunu itiraf etti. Tutuklandığı gün kameralara “Benim adım Emrah Serbes, sonunda ‘t’ yok” diyen Serbes, kaza sırasında alkollü olduğu da anlaşılınca 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

2017’de 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Serbes, 2021’de COVID-19 tedbirleri kapsamında tahliye olmuştu.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Yazar ve senarist Emrah Serbes, tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi.

"SADECE YAZMAYA YÖNELDİM"

“Behzat Ç” kitaplarının da yazarı olan senarist Emrah Serbes, önceki akşam Beşiktaş’ta, yanında asistanıyla bir pilavcıdan çıkarken objektiflere yansıdı.

Artık sadece yazmaya yöneldiğini dile getiren Serbes, daha fazla konuşmak istemedi, asistanıyla birlikte uzaklaştı.



