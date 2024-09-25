Yazdığı ölüm yazısı gerçekleşti

Kaynak: İHA
Yazdığı ölüm yazısı gerçekleşti

Eskişehir’de kullandığı motosikletle kamyona arkadan çarpan Ceyhun Bilen hayatını kaybetti. Bilen’in sosyal medyadan motosiklet ile yaptığı paylaşımda yer alan “Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara” cümlesi dikkat çekti.

Korkunç kaza, Sivrihisar’ın Babadat Mahallesi’nde meydana geldi. Ceyhun Bilen (24) idaresindeki 80 AAD 667 plakalı motosiklet, Babadat Mahallesi yakınlarında E.K. idaresindeki 71 AAH 848 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilen, ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Burada tedavi altına alınan Ceyhun Bilen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan Ceyhun Bilen’in kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda motosiklet ile paylaşımlarının yoğun olduğu görülürken, bir gönderisindeki “Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara” sözü dikkat çekti. Bilen’in cenazesi ikindi namazının ardından Biçer Mahallesi’ndeki kabristana defnedilecek.

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