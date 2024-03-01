Yazıklar olsun. Gaziye ödenen tazminat geri istendi. Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti

Ferdi Çatal, Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken çarşı iznine çıkan askerlere yönelik PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda ağır yaralandı ve sağ bacağını diz üstünden kaybetti.

Protez bacak takılan Ferdi Çatal, Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nde açtığı tazminat davasını kazanmış oldu. Mahkeme Çatal'a, 58 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı, 2019 yılında söz konusu tazminatı ödedi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kararı bozarak gaziye 35 bin lira fazla ödeme yapıldığına hükmetti.

Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı’nca Çatal'a tebligat gönderilerek, 35 bin lira geri talep edildi. Tebligatta, Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nce tazminat ödenmesine hükmedilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden 58 bin lira ödendiği; ancak istinaf sürecinde fazla ödeme yapıldığının ortaya çıktığı ve kamu alacağı oluştuğu ifade edildi.

Gazi Çatal'dan, tebligat tarihinden itibaren söz konusu 35 bin lirayı 1 ay içinde oluşacak yasal faiziyle tekrar ödemesi istendi.

'YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Gazi Çatal, duruma tepki göstererek devletin verdiği 58 bin liranın 35 bin lirasının geri istendiğine ilişkin yazı aldığını söyledi. Çatal, "Biz Milli Savunma Bakanlığı'na maddi manevi tazminat davası açtık. Oradan 58 bin lira bir ödenek belirtilmişti. Bunu avukatım itiraz hakkı saklı kalarak kabul etmiş oldu. İtiraz etmiştik, tutarı arttırmak için ama aldığım 58 binin 35 binini geri isteyen bir yazı ulaştı elimize. Bir yerlerde yanlışlık olduğunu düşünüyorum çünkü devletimiz bizi hiç mağdur etmedi. Bu şekilde de etmez. Bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi istiyorum" dedi.

Çatal, karara itiraz ettiklerini belirtip, "Devletimize isyan edemeyiz; ama üzüldüm. İtiraz ettik, inşallah hızlanır. Bunun hızlanmasını talep ediyoruz devlet büyüklerimizden. Tabii ki onlar da üzülmüşlerdir. Çünkü bile isteye zaten bizi hiçbir zaman mağdur etmediler, etmezler de. Ama bir yerde bir yanlışlık oldu belli ki, inşallah bir an önce düzeltilir" dedi.