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Türk yazılımcı Microsoft’tan gelen mail ile hayatının şokunu yaşadı. Meğer 6 aydır...

Türk yazılımcı Mehmet Tutuncu yanlışlıkla Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu. İşte şaşırtan olay…

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 10:22
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Yazılımcı Mehmet Tutuncu yanlışlıkla Microsoft Türkiye’nin yöneticisi oldu

Türk yazılımcı Microsoft’tan gelen mail ile hayatının şokunu yaşadı. Meğer 6 aydır...
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Türk bir yazılımcı kendisine gelen bir mail sonrasında Microsoft Türkiye’nin yöneticisi olan Mehmet Tutuncu, yaşadığı bu sorunu aylardır çözmeye çalışıyor.

Bir yazılımcı olan Mehmet Tutuncu yaptığı açıklamada kendi Gmail’ine gelen "Hoş geldiniz, Microsoft Türkiye artık Google My Business'ta" e-postasını açtığını ve "Şimdi etkinleştirin" butonunu gördüğünü belirtiyor. Bu butona tıkladıktan sonra kendisini bir anda Microsoft Türkiye’de yönetici olarak bulan Tutuncu, şirketin Google işletme hesabına erişim kazandığını ifade ediyor.

"HESABI DEVRETMEM İÇİN PARA TEKLİF EDİLDİ"

Microsoft Türkiye’nin işletme hesabına ait görselleri de paylaşan Tutuncu’nun “profil düzenleme” ve “reklam verme” gibi konularda yetkili olduğu görülüyor. Tutuncu, eğer isteseydi Microsoft Türkiye'nin işletme profilinden yeni bir gönderi bile paylaşabileceğini söylüyor. Hatta ve hatta kendisine hesabı devretmesi için "ciddi rakamlarda" para teklif edenlerin bile olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "

"Kötü/art niyetli olunduğu zaman ciddi işler yapılabilir."

DEFALARCA İLETİŞİME GEÇMEYE ÇALIŞTI

Mehmet Tutuncu, Microsoft Türkiye ofisi ile defalarca iletişime geçmeye çalıştığını ancak herhangi bir geri dönüş almadığını ifade ediyor. Aklına gelen son çözüm ise durumu bir tweet ile paylaşmak olmuş.

6 AYDIR DEVAM EDİYOR

Açıkçası kendisini de bu tweet'i vesilesiyle görmüş oldum ve iletişime geçtim. Her ne kadar bu olay "eğlenceli" gibi görünse de Microsoft Türkiye'nin Google profil yöneticiliğinin bu kadar kolay bir şekilde bir başkasına verilebiliyor olması düşündürücü. İşin daha ilginç bir yanı ise bu durumun yaklaşık 6 aydır sürüyor olması.

 

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