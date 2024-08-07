Yazın açıkhava yaşamı: 2024 yaz koleksiyonları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yazın açıkhava yaşamı: 2024 yaz koleksiyonları

Yaz kapıyı çaldığında, sıcaklık 100 derece de olsa, açıkhavada yaşam kurgusu oluşturmak neredeyse bir varoluş biçimine dönüştü.

2024 yaz koleksiyonları

Yaz döneminde, "Şu köşedeki hasır kanepe çok eskidi, değiştirsek mi?" veya "Güneşe dayanıklı yeni teknoloji kumaşlar çıktı. Artık modern hatlı tasarımları daha çok beğeniyorum" gibi ifadeler sıkça duyulmaya başladığı biliniyor. Bu sebeple, 2024 yazı için farklı stillerde yeni koleksiyonlardan bir derleme yapıldı.

Renk, tarz, doku ve malzeme seçimi tamamen insanlara kaldığı bildirildi.

Minimalizmin işlevsellik ve sadelik prensiplerini, el işçiliğinin doğal ve benzersiz unsurları ile birleştiren artizan minimalist stil, kişisel dokunuşların olduğu, davetkâr ve sıcak bir bahçe atmosferi oluşturdu.

İki farklı tasarım felsefesinin uyumlu birleşiminden doğan bu stil, minimalizmin sakin ve düzenli tavrını, el işçiliğinin zengin ve dokusal cazibesi ile birleştirdi.

Hem işlevsel hem de karakter dolu bir bahçe yaşamı yaratmanın benzersiz yolunu sunan artizan minimalist stildeki açıkhava mekânları, doğal dokuları ve el yapımı eşyaları yerel zanaat yaklaşımıyla gözler önüne serdi.

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