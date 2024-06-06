Yazın kabusu geri döndü Sivas'ta ilk ölüm gerçekleşti

Kaynak: İHA
Yazın kabusu geri döndü Sivas'ta ilk ölüm gerçekleşti

Sivas’ta bir kişi, vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Gemerek İlçesi Eşikli köyünde keneden ölüm gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Gülbidin Ekberi hayvanları otlattığı esnada vücuduna kene yapıştı. Ekberi, yapışan keneyi kendi çıkardıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bir süre üniversite hastanesinde tedavi gören Ekberi, 3 gün önce yaşamını kaybederken, Ekberi'nin cansız bedeni ülkesinde defnedildiği öğrenildi.

KKKA HASTALIĞI

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşur.

Kene; ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.

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