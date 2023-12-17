Yazın kilosu 5 lira diye toplamadı şimdi 17 liradan satıyor. Serasındaki boş alanlara dikti paraya para demiyor

Kaynak: İHA
Amasya’da bir çiftçi domates serasında direklerin altındaki boş alanlara patlıcanları havalar soğumayınca sökmeyerek yetiştirmeyi sürdürdü. Yazın kilosu 5 liradan satılan patlıcanları bu kış günlerinde 3 katından daha fazla fiyata satarak kazancını artırdı.

Amasya'nın Aksalur köyüne bağlı Çay mahallesindeki 9 dekarlık serasında yaz boyunca ailesiyle birlikte domates yetiştiren Mehmet Çilli, direklerin altında boş kalan alanlara da patlıcan dikti.

Domates ve patlıcanları yaz boyunca yetiştirip sattı. Yaz sonunda ömrünü tamamlayan domates bitkilerini söken deneyimli çiftçi kilosunu 5 liradan sattığı patlıcanları hava şatlarının da etkisiyle ürün vermeyi sürdürdüğünü görünce sökmedi.

Son iki aydır yüzünü güldüren patlıcanlar bugünlerde dalında kilosu 17 liradan pazarlanarak yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Patlıcan pazar tezgahında kilosu 35 liradan satışa sunuluyor.

“İYİ PARA KAZANDIK”

Yılbaşına kadar sökmeyi düşünmediği patlıcanlarının fiyatının daha da artacağını tahmin eden 76 yaşındaki Mehmet Çilli, “Tel altlarına patlıcan dikmiştik. Burada 9 aydır patlıcan topluyoruz. Kimse tahmin etmezdi. Havanın çok soğuk olmaması etkili oldu. Allah bereket versin. İyi para kazandık” dedi.

“BU LEZZETİ ANTALYA’DA BULAMAZSIN”

Patlıcanlarının lezzeti için iddialı sözler sarf eden evli ve 2 çocuk, 3 torun sahibi Çilli, “Bu lezzeti Antalya’da bulamazsın. Biz burada doğal yetiştiriyoruz. Ayrıca serada patlıcan çok nazik ve kaliteli olur” diye konuştu.

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