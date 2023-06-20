Yazın nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen açıkladı

Havaların ısınmasıyla birlikte Diyetisyen Gülben Uç, sağlıklı beslenme ve su tüketimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yazın nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen açıkladı

İHA’nın haberine göre; Sıcaklarla birlikte vücuttan sıvı atımının arttığını belirten Diyetisyen Gülben Uç, “Günlük ortalama 3 litre su tüketmeliyiz. Diğer soğuk içereceklerin tüketimine de yine dikkat edilmelidir. Özellikle kalorisi yüksek şekerli ve asitli içeceklerin yerine daha çok ev yapımı soğuk içecekler ve meyve suları tercih edilmelidir” sözlerini kullandı.

Yazın dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birinin su tüketimi olduğunu vurgulayan Diyetisyen Gülben Uç şunları belirtti:

“Artan sıcaklarla birlikte vücuttan sıvı atımı arttığı için günlük ortalama 3 litre su tüketmeliyiz. Diğer soğuk içereceklerin tüketimine de yine dikkat edilmelidir. Özellikle kalorisi yüksek şekerli ve asitli içeceklerin yerine daha çok ev yapımı soğuk içecekler ve meyve suları tercih edilmelidir. Yazın en çok görülen problemlerden birisi ise öğün atlamaktır. Çok sıcaklarda iştah kapanmasıyla birlikte öğün atlanması durumunda kan şekeri dengesizliği oluşur. Sonrasında kalorili besinlere yönelim artar. Bu durumda güne yulaflı yiyecekler veya süt meyve ikilisi ile başlanabilir. Öğlen ve akşam da daha çok fresh salataları tercih edebiliriz. Onlara da yine bitkisel ve hayvansal protein kaynaklarını ekleyip daha da zenginleştirebiliriz. Özellikle bu dönemde balık tüketemeyenler için zengin Omega 3 kaynağı semizotu tüketimi de önem kazanmaktadır”

Yaz meyvelerini tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Uç şunları belirtti:

“Onun da fazlasının yağ olarak depolandığı unutulmamalıdır. Günde maksimum 2-3 porsiyon meyve tüketimine önem verilmelidir. Sıcaklarla birlikte gelen hareket kısıtlılığı var. Bu durumda da özellikle akşam yemekten sonra 30 dakika yürüyüşlerle aktiflik sağlanmalıdır”

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