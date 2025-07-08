Yazın susuzluk çekmemek için bu besinlerden uzak durun! Uzmanlar anlattı

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, vücudun sıvı ihtiyacını doruk noktasına çıkarırken, serinlemek için tüketilen içecekler genellikle farkında olmadan sağlığı tehdit ediyor.

Şekerli içeceklerin masum görünümünün ardında yatan tehlikelere dikkat çeken uzmanlar, susuzluğu giderirken yüksek şeker içeren içeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar, aşırı şeker tüketiminin obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırdığını ortaya koyarken, sağlıklı içecek alternatifleriyle hem susuzluğu gidermenin hem de enerjik bir yaz geçirmenin mümkün olduğunu gösterdi.

ŞEKERLİ İÇECEKLER: SERİNLETİRKEN SUSUZ BIRAKIYOR

Yaz mevsiminde gazlı içecekler, meyve suları ve şekerli buzlu çaylar gibi popüler seçenekler, yüksek şeker içerikleriyle vücudun sıvı dengesini bozabiliyor.

Harvard Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı Dr. Walter Willett, şekerli içeceklerin sadece kalori bombası olmadığını, aynı zamanda dehidrasyon riskini artırdığını belirtti:

“Şekerli içecekler, yüksek kalorilerine rağmen tokluk hissi yaratmaz ve kısa sürede susuzluk hissiyle baş başa bırakır. Bu, hem metabolik sorunlara hem de kilo alımına zemin hazırlar.”

TÜBİTAK Bilim Genç tarafından yayımlanan bir çalışmada, şekerli içeceklerin tüketiminden sonra vücudun su ihtiyacının arttığına dikkat çekildi.

Şeker, kana hızla karışarak hücrelerden su çekiyor ve bu durum, susuzluk hissini yoğunlaştırdı.

Birmingham Üniversitesi’nden Dr. Sophie Killer ise, kafein ve şeker içeren içeceklerin idrar söktürücü etkisiyle sıvı kaybını artırabileceğini, bu nedenle yaz aylarında su tüketimine öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

AŞIRI ŞEKERİN VÜCUDA ZARARLARI

Şekerin zararları, yalnızca susuzlukla sınırlı değil. Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, aşırı şeker tüketiminin insülin direnci, obezite ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı:

“Şeker, bağımlılık yapıcı bir madde gibi davranabilir ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Yaz aylarında şekerli içecekler, hızlı enerji sağlasa da bu enerji kısa sürede tükenir ve yorgunluk hissiyle birlikte sağlık riskleri artar.”

Fransa Kanser Enstitüsü ve Paris Üniversitesi tarafından British Medical Journal’da yayımlanan bir araştırma, günlük 100 mililitre şekerli içecek tüketiminin genel kanser riskini %18, meme kanseri riskini ise %22 artırabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, Amerikan Kalp Derneği, şekerli içeceklerin kalp hastalığı ve diyabet riskini anlamlı ölçüde artırdığını, günlük şeker alımının kadınlarda 25 gram, erkeklerde ise 36 gram ile sınırlı tutulması gerektiğini belirtti.

SAĞLIKLI İÇECEK ALTERNATİFLERİ

Beslenme ve Diyet Uzmanları, suyun her zaman en doğal ve sağlıklı seçenek olduğunu vurguladı:

“Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli. Suya ek olarak, şekersiz bitki çayları, sade maden suyu veya ev yapımı meyve-sebze suları tercih edilebilir.”

Uzmanlar, sağlıklı içecek önerileriyle yaz aylarını daha enerjik geçirmenin ipuçlarını sıraladı:

Sade Maden Suyu: Mineral açısından zengin olan maden suyu, şekersiz tüketildiğinde sıvıh kalmanın yanı sıra elektrolit dengesini destekliyor. Limon veya nane eklenerek tatlandırılabilir.

Ev Yapımı Limonata: Şekersiz hazırlanan limonata, C vitaminiyle bağışıklığı güçlendiriyor ve ferahlatıcı bir alternatif sunuyor.

Sebze Suları: Taze sıkılmış sebze suları, düşük şeker içeriğiyle hem kalori alımını azaltıyor hem de vitamin-mineral desteği sağlıyor.

Soğuk Bitki Çayları: Yeşil çay veya papatya çayı gibi antioksidan açısından zengin içecekler, şekersiz hazırlandığında sağlıklı bir seçenek oluşturuyor.

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, özellikle probiyotik açısından zengin olan ayranın sindirimi düzenlediğini ve yaz aylarında ideal bir içecek olduğunu belirtti:

“Ayran, hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de bağırsak sağlığını destekler.”

UZMANLAR, ŞEKERLİ İÇECEK TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN ŞU PRATİK ÖNERİLERDE BULUNDU:

Etiket Okuyun: Paketli içeceklerdeki şeker miktarını kontrol edin. 100 gramda 15 gramdan fazla şeker içeren ürünlerden kaçının.

Suya Öncelik Verin: Günlük su tüketiminizi artırın ve suyu daha cazip hale getirmek için içine salatalık, limon veya nane ekleyin.

Doğal Alternatifler Seçin: Şekerli içecekler yerine taze meyve dilimleriyle tatlandırılmış su veya şekersiz bitki çayları tüketin.

Porsiyon Kontrolü Yapın: Şekerli içecekleri tamamen bırakamıyorsanız, porsiyonları küçültün ve seyrek tüketin.

SAĞLIKLI BİR YAZ İÇİN BİLİNÇLİ SEÇİMLER

Yaz aylarında susuzluğu giderirken yapılan yanlış içecek seçimleri, sağlığı riske atabiliyor.

Uzmanlar, bol sıvı ve az şekerli içeceklerle hem serinlemenin hem de sağlıklı kalmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Dr. Walter Willett, “Sağlık, ne yediğiniz kadar ne içtiğinizle de şekillenir” sözlerini kullandı.