Yazlık dizideki set aşkını fanlar belgeledi

Kanal D'de yayınlanan yazlık dizi 'Dönence'deki set aşkını dizinin Foça'daki fanları belgeledi.

Yazlık dizideki set aşkını fanlar belgeledi

Yazlık dizi Dönence’nin çekimleri Foça‘da devam ediyor. Kanal D‘de yayınlanan D Media imzalı dizinin genç yıldızlarından Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören‘in sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Setteki arkadaşlıkları beraberliğe dönüşen iki genç yıldız geçen günlerde arkadaşlarıyla gittikleri eğlencede fanlar tarafından görüntülendi.

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İki başarılı oyuncu Foça’daki Marsilya Meyhanesi’nde ekip arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören bir ara mekanda çalan Erik Dalı şarkısı eşliğinde de karşılıklı oynadı.

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