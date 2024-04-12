Yazlık sitedeki dairede 2 çürümüş ceset bulundu

Cansız bedenlerin Avni Çetinkaya (65) ve Yalçın Dereli'ye (57) ait olduğu ve yaklaşık 1 ay önce öldükleri belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi.

Sitedeki bir daireden yayılan kötü kokuyu ve camlarda biriken yüzlerce sineği fark edenler, durumu hemen polise bildirdi.

Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, evin içerisinde 2 ayrı cesetle karşılaştı.

Avni Çetinkaya ve Yalçın Dereli olduğu belirlenen kişilerin yaklaşık 1 ay önce hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Evde küçük çaplı bir yangın izine rastlanırken, cesetlerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.