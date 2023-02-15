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YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da düzenlenecek 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) başvuruları başladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:00
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YDS başvuruları başladı mı

YDS başvuruları başladı
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YDS'ye katılarak yabancı dil seviyelerini belgelendirmek isteyenler YDS ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, YDS başvuruları başladı mı? YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da düzenlenecek 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS başvuruları 27 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

YDS – 1 için başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi. YDS ücreti 2022 yılında da 185 TL olarak belirlenmişti.

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