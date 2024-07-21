Yedek parça satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer’de bir vatandaş, oto yedek parça almak için bir internet sitesi üzerinden kendisini uluslararası bir firmanın temsilcisi olarak gösteren şahısla anlaştı. Sözleşme kapsamında 57 bin euro şüpheli şirketin hesabına gönderildi. Ancak bir süre sonra şüpheli şirket ile iletişim sağlanamadı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonrası şüphelinin kimliğini belirledikten sonra düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer’de oto yedek parça almak için internet sitesi üzerinden 57 bin euro karşılığı anlaşan vatandaş, dolandırıldığını fark edince karakola gidip şikayetçi oldu. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli şahıs ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.