Yedi günlük yaşam savaşını kaybetti

Isparta’da ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Halil Şahin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Eylül günü Isparta’nın merkeze bağlı Fatih Mahallesi 200 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 32 T 0180 plakalı ticari taksi ile 34 BGF 168 plakalı Halil Şahin idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şahin, hastanede devam eden tedavisinin yedinci gününde yaşam mücadelesini kaybetti.