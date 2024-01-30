Yediği dönerin parasını ödememişti. O kaymakamın yeni görevi belli oldu

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
Yediği dönerin parasını ödememişti. O kaymakamın yeni görevi belli oldu
Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir restoranda yemeği beğenmediğini öne sürerek hesap ödemeyen ve İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma başlatılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Erzurum'un Karaçoban Kaymakamlığı'na atandı.

Artvin Yusufeli’de 6 Kasım tarihinde yanında bulunan 2 misafiriyle birlikte restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner ve peşinden de sütlaç siparişi vermişti.

kapak-184615.jpg

Misafirleriyle dönerleri ve tatlılarını yiyerek üzerine çay içen Kaymakam Meral, kasaya doğru yönelmişti.

Kasadaki işletme sahibi Ferhat Kodat’a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restoranı terk etmişti. Basına yer alan haberlerden sonra İçişleri Bakanlığı, konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

184612062-haci-kerim-meral-doner.jpg

ERZURUM’A ATANDI

23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararıyla Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı.

Yusufeli'nde 5 ay görevde kalan Kaymakam Meral, 318 kilometre mesafedeki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevine devam edecek.

Son Haberler
Bursa'da deprem Gündem
Bursa'da deprem
Turistler onun için Türkiye’ye akın ediyor. Kilosu 500 liradan satılıyor Yaşam
Turistler onun için Türkiye’ye akın ediyor. Kilosu 500 liradan satılıyor
Bekir Bozdağ'ın yeni görev yeri belli oldu. Emre Ulaş Meclis'te yapılan Anayasa darbesini çizdi Karikatür
Bekir Bozdağ'ın yeni görev yeri belli oldu. Emre Ulaş Meclis'te yapılan Anayasa darbesini çizdi
Akşener'den Can Atalay açıklaması. 'Anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz' Gündem
Akşener'den Can Atalay açıklaması. 'Anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz'
Sivasspor ayrılığı açıkladı Spor
Sivasspor ayrılığı açıkladı
Akşener’den 'pankartlarımız engelleniyor' açıklaması. ‘Saray sansürüne belediye sansürüne mecbur değilsin’ Gündem
Akşener’den 'pankartlarımız engelleniyor' açıklaması. ‘Saray sansürüne belediye sansürüne mecbur değilsin’