Yediği dönerin parasını ödememişti. O kaymakamın yeni görevi belli oldu

Artvin Yusufeli’de 6 Kasım tarihinde yanında bulunan 2 misafiriyle birlikte restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner ve peşinden de sütlaç siparişi vermişti.

Misafirleriyle dönerleri ve tatlılarını yiyerek üzerine çay içen Kaymakam Meral, kasaya doğru yönelmişti.

Kasadaki işletme sahibi Ferhat Kodat’a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restoranı terk etmişti. Basına yer alan haberlerden sonra İçişleri Bakanlığı, konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

ERZURUM’A ATANDI

23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararıyla Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı.

Yusufeli'nde 5 ay görevde kalan Kaymakam Meral, 318 kilometre mesafedeki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevine devam edecek.