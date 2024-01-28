Yeğen cinayeti. 63 yaşındaki kadının katili 23 yaşındaki yeğeni çıktı

Kaynak: İHA
Yeğen cinayeti. 63 yaşındaki kadının katili 23 yaşındaki yeğeni çıktı
Eskişehir’de 23 yaşındaki bir genç kadın, 63 yaşındaki halasını bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesinde Ihlamurkent Mahallesi’ndeki bir evde bir kadının ölü bulduğunun ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon.

Araştırmalarda ölen kadının 63 yaşındaki Naciye Yılmaztürk olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde olayın zanlısının Naciye Yılmaztürk’ün erkek kardeşinin kızı 23 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi.

Cinayetin neden gerçekliği henüz bilinmezken, S.Y.’nin halası Naciye Yılmaztürk’ü bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Katil zanlısı işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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