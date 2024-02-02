Yeğenini çöp evde tutan teyze tahliye edildi

Kaçırıldığı iddia edilen 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.’yı, çöplerle dolu dairesindeki bir odada alıkoyduğu iddiasıyla, 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, sanığın tahliyesine hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi. Acar’ın hiç kira ödememesi üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu.

Acar, kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasıyla ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.

Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar Acar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu esnada çöp evin temizlenmesi için gelen Nilüfer Belediyesi ekipleri bir odanın kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeriye giren belediye ekipleri çöplerle dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı.

Çocuğun odaya kilitlendiğini anlayan ekipler, polis ekiplerine haber verdi. 10 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk sağlık müdahalesinden sonra ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 yıldır odada tutulduğu öğrenilen çocuğun saçlarının ve tırnaklarının çok uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar bulunduğu fark edildi.

Çocuğun kim olduğunu belirlenmesi için polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu tespit edildi. Kamuran Acar’ın uzun süredir kardeşiyle görüşmediği ve onu 1 yıldır kilitli tuttuğu anlaşıldı.