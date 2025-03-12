Yeğenini öldürmekle yargılanıyordu! Emekli polis memurunun davasında karar çıktı

Olay, 21 Şubat 2023 tarihinde Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru T.K., yeğeni Furkan Küçükbulut'un evine gitti. Küfür sebebiyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., yeğeni Furkan Küçükbulut'u boğuşma esnasında sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonr olay yerinden kaçan T.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından T.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Karar duruşmasında kendisini savunan tutuklu sanık T.K., yeğeninin annesine küfür ettiğini ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Yeğenim ile annemin arası bozuktu. Yeğenim de benden annem ile arasının düzeltilmesi için yardım istedi. Ben de annemi aradım ve yeğenimin kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. Fakat annem yeğenim ile görüşmeyi kabul etmedi, barışmayacağını söyledi. Bunun üzerine de yeğenim anneme küfür etti. Ben de kızıp bu konuyu konuşmak için yeğenimin evine gittim. Burada tekrar yeğenim küfürler edince aramızda tartışma çıktı. Kavga çıkınca boğuşma sırasında bu olay meydana geldi. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık emekli polis memuru T.K.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Müebbet hapis cezası suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezasını 18 yıla düşürdü.

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