Yeliz Yeşilmen’in acı günü. 1,5 aydır yoğun bakımdaydı

Oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen babası Cemal Yeşilmen’in vefat ettiğini duyurdu.

Yeliz Yeşilmen’in acı günü. 1,5 aydır yoğun bakımdaydı

Yeliz Yeşilmen babasının vefatıyla yıkıldı. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Cemal Yeşilmen hayatını kaybetti.

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Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu "Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı. Dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama oda 1.5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık Parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu." mesajını paylaştı.

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Cemal Yeşilmen bugün ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

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