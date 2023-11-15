Yelkencilerden Amerika'da büyük başarı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen 2023 J/70 World Championship'e katılan Eker teknesi, One-Pro kategorisinde ikinci oldu.

Yarışma, 27 Ekim-5 Kasım 2023 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Tampa şehrinde düzenlendi.

Toplam 14 ülkeden, 83 teknenin yarıştığı organizasyona Türkiye'den katılan iki ekipten biri olan Eker, liderliği zorlayan bir performans ortaya koydu.

One-Pro kategorisinde mücadele eden Eker takımı, 13 tekne arasından 2. oldu. Eker takımında; Ahmet Eker ile birlikte Burak Zengin, Cem Gözen, Doğa Arıbaş yer aldı.