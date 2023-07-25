Yem çuvallarında uyuşturucu yakalandı: 2 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yem çuvalları içinde 27 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Yem çuvallarında uyuşturucu yakalandı: 2 tutuklama

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmaya çalışılan aracın kaçma teşebbüsü kısa sürede son buldu.

Bismil Sanayi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanan araçta yapılan kontrollerde üç ayrı çuval içerisinde yaklaşık 27 kilogram ağırlığında narkotik madde ele geçirildi.

Araçta bulunan V.A.(35) ve H.A.(42) hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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