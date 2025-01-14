Yem karma makinesine kapılan talihsiz adam öldü

Samsun’un Havza ilçesinde, 65 yaşındaki Ahmet Başaran’ın yem karma makinesine kapılması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Başaran, evinin önündeki hayvanlarına yem vermek için yem karma makinesini çalıştırırken makinenin içine kapıldı.

DURUMU FARK EDEN OĞLU YARDIM İSTEDİ

Makinenin sesinin değiştiğini duyan oğlu Murat Başaran, babasının sıkıştığını fark etti ve hemen komşularından yardım istedi. Yardım gelene kadar, Murat Başaran babasını makineden çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ahmet Başaran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başaran’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.