Yem kredi faizi yüzde 4’ten yüzde 20’ye çıktı. Yemin torbası 600 liraya çıktı

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’de kurulan hayvan pazarı ziyaret etti.

Gürer, büyükbaş hayvan besiciliği yapan Hacı Kahramaner ile büyükbaş hayvan üreticisinin yaşadığı sorunlar ve piyasanın durumu hakkında konuştu.

“Büyükbaş hayvan şu anda kilosuna göre ortalama 100 bin lira civarında” diyen Kahramaner, “Köylerde mesela 3-5 hayvanı olup evinin altında besleyenler, ilkel hayvancılık yapanlar hiç kalmadı. Küçük işletmeler kapandı, iki ineği vardı ya oğlunu everdi sattı ya da kızını evlendirmek için hayvanını sattı. Yani artık büyük şirketlere işletmelere kaldı. Yani küçük aile tipi işletmelerde hayvancılık bitiyor” dedi.

Gürer, hayvancılığın en önemli girdi kalemi olan yem girdisinin devlet tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini ve yem ithal geldiği için döviz yükseldikçe yem fiyatının da yükseldiğini belirtmesi üzerine besici Hacı Yamaner, “Şimdi vekilim, % 4 ile yem destek kredisi alıyorum, bunu % 20 yaptılar. Ben önceki gün yine aynı krediyi aldım, bir de bunu artırılabilir faize döndürdüler. % 20 faiz ödüyoruz, %4'tü bu kredi, %20 yaptılar, faiz artışları. Yemin torbası 600 lira olur mu vekilim?” dedi.