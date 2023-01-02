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Ünlü İş insan hayatını kaybetti. Ünlü Borsa lokantasının sahibiydi

Yeme-içme sektörünün duayeni, Borsa Restoranları'nın sahibi Rasim Özkanca 75 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 13:56
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Yeme-içme sektörünün duayeni Rasim Özkanca hayatını kaybetti

Ünlü İş insan hayatını kaybetti. Ünlü Borsa lokantasının sahibiydi
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Borsa Lokantası'nın sahibi, yeme-içme sektörünün duayeni Rasim Özkanca 75 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Özkanca, bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. Rasim Özkanca, 1948'de Trabzon'da dünyaya geldi. Babasını çocuk yaşta kaybetti. Sakız, simit satarak maddi zorluklar içinde okudu.

20 yaşında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Çalışkandı, azimliydi. Yokluklar içinden patronluğa yükseldi. 1979'da trenlerde yemek hizmeti vermeye başladı. 1983'te kapanmak üzere olan tarihi Borsa Lokantası’nı satın aldı.

Rasim Özkanca, NATO Zirvesi'nden, IMF-Dünya Bankası toplantılarına, yüzlerce devlet başkanını, bakanı, bürokratı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki restoranında ağırladı. Bir dönemin liderleri, ABD Başkanı George Bush, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İngiltere Başbakanı Tony Blair için yemekler hazırladı, Türk mutfağının en özel lezzetlerini onlar için pişirdi.

Özkanca, Türk mutfağını dar boğazdan çıkarmanın yolunun; iyi yetişmiş, bilgili, aşçıların çoğalmasından geçtiğini düşünüyordu.

Yarım asrı aşan kariyeri boyunca yeni ustaların yetişmesine önem verdi.

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