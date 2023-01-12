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Kılıçdaroğlu SPK'ya pazartesiye kadar süre verdi

Son dakika... Kılıçdaroğlu, SPK'ya yaptığı çağrıda, pazartesiye kadar mühlet verdi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:57
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Kılıçdaroğlu SPK'ya pazartesiye kadar süre verdi

Kılıçdaroğlu SPK'ya pazartesiye kadar süre verdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada SPK'ya çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim."

GEÇMİŞTE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'ta borsa ile ilgili açıklama yapmış ve "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" demişti.

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Yağmur Yağsın
12.01.2023 18:40
Hangi sıfat ile süre veriyor ?  
 
Fatih
12.01.2023 18:24
Borsadaki hareketler çok normal değil bence de. SPK'nın bir açıklama yapması gerekir.  
 
Bir ky
12.01.2023 18:23
Harikasin bay Kemal ezdirme ky yi  
 
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