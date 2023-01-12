Kılıçdaroğlu SPK'ya pazartesiye kadar süre verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada SPK'ya çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim."

GEÇMİŞTE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'ta borsa ile ilgili açıklama yapmış ve "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" demişti.