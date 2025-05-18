Yemek kartı kullanan çalışanlara iyi haber! Soru işaretlerine karşı net cevap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yemek kartı kullanan çalışanlara iyi haber! Soru işaretlerine karşı net cevap

Çalışanların yemek kartlarını market alışverişlerinde kullanıp kullanamayacağı konusuyla ilgili net açıklama geldi. Yapılan bu açıklamayla birlikte de akıllardaki soru işaretleri çözüme kavuşmuş oldu.

Danıştay'ın aldığı kararla birlikte şirketlerin çalışanlarına verdiği yemek kartları, marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu karar, yemek yardımlarının aynî niteliğini koruduğunu ve sigorta priminden muaf tutulacağını açıkça belirtiyor.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği'nin açıklamasına göre, uzaktan veya hibrit çalışma gibi yeni istihdam biçimlerinin yaygınlaşması, yemek yardımlarında daha esnek ve kapsayıcı çözümlere olan ihtiyacı artırıyor. Ayrıca bu karar sayesinde işverenler prim ödemeden çalışanlarına yemek desteği sunmaya devam edebilecek ve daha yüksek tutarlarda yemek yardımı yapılmasının önündeki maliyet engeli kaldırılmış olacak.

Marketlerde yemek kartı bilmecesi! Kullanım sınırı yine gündemde...Marketlerde yemek kartı bilmecesi! Kullanım sınırı yine gündemde...

Bu gelişme, yalnızca işveren ve çalışanlar için değil, aynı zamanda lokanta, restoran, kafe, market ve büfe gibi birçok esnaf ve gıda işletmesi için de doğrudan ekonomik fayda sağlıyor. Kararın, sosyal yardımları korumanın yanı sıra, bu sektörlerdeki ekonomik canlılığı da desteklediği vurgulanıyor.

Danıştay'dan yemek kartı kararı!Danıştay'dan yemek kartı kararı!

Son Haberler
Sosyal medya yasağı için yeni düzenleme yolda! Bakan Uraloğlu’ndan yaş sınırı açıklaması
Sosyal medya yasağı için yeni düzenleme yolda! Bakan Uraloğlu’ndan yaş sınırı açıklaması
Muğla açıklarında deprem (18 Mayıs 2025)
Muğla açıklarında deprem
Kayseri'de trafiği tehlikeye atan sürücülere binlerce lira ceza
Kayseri'de trafiği tehlikeye atan sürücülere binlerce lira ceza
Epiduroskopi ile bel fıtığına 30 dakikada veda!
Bel ve bacak ağrısına 30 dakikalık çözüm!
ABD ve İsrail Gazze'de durumu görüştü
ABD ve İsrail Gazze'de durumu görüştü