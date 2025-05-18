Yemek kartı kullanan çalışanlara iyi haber! Soru işaretlerine karşı net cevap

Danıştay'ın aldığı kararla birlikte şirketlerin çalışanlarına verdiği yemek kartları, marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu karar, yemek yardımlarının aynî niteliğini koruduğunu ve sigorta priminden muaf tutulacağını açıkça belirtiyor.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği'nin açıklamasına göre, uzaktan veya hibrit çalışma gibi yeni istihdam biçimlerinin yaygınlaşması, yemek yardımlarında daha esnek ve kapsayıcı çözümlere olan ihtiyacı artırıyor. Ayrıca bu karar sayesinde işverenler prim ödemeden çalışanlarına yemek desteği sunmaya devam edebilecek ve daha yüksek tutarlarda yemek yardımı yapılmasının önündeki maliyet engeli kaldırılmış olacak.

Marketlerde yemek kartı bilmecesi! Kullanım sınırı yine gündemde...

Bu gelişme, yalnızca işveren ve çalışanlar için değil, aynı zamanda lokanta, restoran, kafe, market ve büfe gibi birçok esnaf ve gıda işletmesi için de doğrudan ekonomik fayda sağlıyor. Kararın, sosyal yardımları korumanın yanı sıra, bu sektörlerdeki ekonomik canlılığı da desteklediği vurgulanıyor.

Danıştay'dan yemek kartı kararı!