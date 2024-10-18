Yemek kartıyla alışveriş yapanlar dikkat. Bu yüzden kovulabilirsiniz

Meta, geçtiğimiz günlerde yemek kartları ile deterjan satın alan çalışanları işten çıkardı. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dev sosyal medyaların sahibi konumunda bulunan şirket, çalışanlarına günlük 25 dolarlık yemek kartı veriyor.

YEMEK KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPANLAR İŞTEN ÇIKARTILDI

Meta'nın ofisinde ya da mesaiye kalındığında kullanılması için verilen kartı çalışanlar çamaşır deterjanı, şarap bardakları ve diş macunu gibi ürünler satın aldı. Şirket politikasını ihlal eden çalışanlar, yemek kartı hakkını kötüye kullanmaktan işten çıkartıldı.

Business Insider'de yer alan habere göre, şirket içinde bu davranışları sürekli haline getiren çalışanlara bir grup destek verirken bir grup ise daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.

Bir Meta çalışanı ise şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in "verim yılı" stratejisine dikkat çekerek çalışanların daha da sıkı takip edileceğini belirtti.