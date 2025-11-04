Son dönemde yapılan araştırmalar, yemek yedikten yaklaşık iki ila dört saat sonra hissedilen ani titreme, terleme, çarpıntı ve yorgunluk hissinin, basit bir yorgunluktan öte, reaktif hipoglisemi (tokluk kan şekeri düşüklüğü) olarak adlandırılan bir durumun belirtileri olduğunu doğruladı. Bu durum, özellikle rafine karbonhidrat ve basit şeker içeriği yüksek yiyeceklerin tüketilmesinin ardından pankreasın aşırı insülin salgılaması sonucu kan şekerinin hızla düşmesiyle meydana geldi.

HARVARD UZMANLARINDAN KRİTİK İNCELEME

ABD'deki Harvard Üniversitesi bünyesinde yapılan kapsamlı çalışmalar, reaktif hipoglisemi vakalarının artışının altında yatan nedenlerin başında modern beslenme alışkanlıkları ve hızla yükselen insülin yanıtının geldiğini gösterdi.

Konuyla ilgili görüş bildiren Endokrinolog Dr. Emily Carter, "Reaktif hipoglisemi, vücudun glikoz metabolizmasını doğru yönetemediğinin açık bir göstergesidir. Özellikle yüksek glisemik indeksli gıdaların tetiklediği bu durum, uzun vadede Tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde artırdı" ifadelerini kullandı.

Dr. Carter, bu titreme ataklarının basit bir beslenme düzenlemesiyle yönetilebildiğini, ancak tanı konulmayan vakalarda durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini dile getirdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR GİZLİ ŞEKER RİSKİNİ İŞARET ETTİ

Uluslararası saygın tıp dergilerinde yayımlanan güncel bir bilimsel makale, reaktif hipogliseminin, henüz teşhis konulmamış veya erken aşamadaki insülin direnci veya gizli şeker hastalığının ilk fiziksel sinyallerinden biri olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, yemek sonrası düşen kan şekerinin, zamanla hücrelerin insüline olan tepkisizliğini derinleştirdiğini kaydetti.

İngiliz Diyabet Uzmanı Profesör Sir David Reynolds, durumu şu şekilde değerlendirdi:

"Hastalarımız genellikle panik atak zannettikleri semptomlarla bize başvuruyorlar. Oysa altındaki temel mekanizma, kan şekerindeki aşırı dalgalanmadır. Titreme, vücudun tehlikeye karşı verdiği bir uyarıdır; glikoz seviyesinin hızla düşmesiyle otonom sinir sistemi devreye girdi"

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, reaktif hipoglisemiden korunmak için basit karbonhidratlardan (beyaz ekmek, şekerli içecekler, hamur işleri) kaçınılmasını, öğünlerin daha sık ve az miktarda olacak şekilde düzenlenmesini ve beslenmede lifli gıdalara (tam tahıllar, sebzeler) ağırlık verilmesini tavsiye etti.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), semptomların sık tekrar etmesi durumunda, kesin tanı için doktor kontrolünde oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılması gerektiğinin altını çizdi.