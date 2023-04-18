Yemek kuyruğunda silahlar ateşlendi. Ortalık kan gölü

DHA'nın haberine göire, olay, akşam saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sivil toplum kuruluşu tarafından depremzede vatandaşlar için açık alanda düzenlenen iftar programında yemek dağıtımı sırasında iki kişi arasında sıra tartışması yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tarafların telefonla arayarak çağırdığı yakınlarının katılmasıyla büyüyerek tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekatçıların da olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan 2 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.