Yemek yapıp teşekkür bekleyen kadın kocasından böyle cevap aldı. Kadının durumuna herkes acıdı

TikTok’ta çiftlerin yaptıkları paylaşımlar geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.



Yemek yediği o anları paylaşan kadın, "Aşkım bak bugün makarna yok. Patates pilav yaptım." dedi.



"Ne dememi bekliyorsun" diyen eşine "Ellerine sağlık" diyebilirsin yanıtı veren kadın, "Yapman gerekiyor zaten. Bunu biliyorsun değil mi?" tepkisiyle karşılaştı.



O anlar sosyal medyada gündem oldu.

