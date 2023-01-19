19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yemek yapıp teşekkür bekleyen kadın kocasından böyle cevap aldı. Kadının durumuna herkes acıdı

Yemek yapıp teşekkür bekleyen kadın kocasından böyle cevap aldı. Kadının durumuna herkes acıdı

Eşiyle yediği yemeğin anlarını TikTok’tan paylaşan kadın, eşinden teşekkür beklerken "Zaten görevin" yanıtını aldı. Video gündem olurken kadının durumuna herkes üzüldü.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:30
Takip Et

Yemek yapıp teşekkür bekleyen kadın kocasından böyle cevap aldı

Yemek yapıp teşekkür bekleyen kadın kocasından böyle cevap aldı. Kadının durumuna herkes acıdı
+
Aa
-

TikTok’ta çiftlerin yaptıkları paylaşımlar geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Yemek yediği o anları paylaşan kadın, "Aşkım bak bugün makarna yok. Patates pilav yaptım." dedi.

"Ne dememi bekliyorsun" diyen eşine "Ellerine sağlık" diyebilirsin yanıtı veren kadın, "Yapman gerekiyor zaten. Bunu biliyorsun değil mi?" tepkisiyle karşılaştı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tiktok kapatılmalı
19.01.2023 15:02
Tiktok için yapılmış bir video olsa da ev kadınlarının %80'ni bu durumu yaşıyor. Geri kalan 'i ya boşanmıştır ya da evlenmemiştir emin olun.  
 
Hayatta bedava olan şeyler de var
19.01.2023 14:49
Bir teşekkür etmek, eline sağlık güzel olmuş demek, güleryüz göstermek bedava ama karşılığında saygı, sevgi, mutluluk, sıcaklık ve huzur alacaksın  
 
zekai dede
19.01.2023 14:46
Memlekette hıyar mı arıyorsun çok çok var . Nerde kaldı nezaket  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.