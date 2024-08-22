Yemek yemeye girdi, motosikleti çalındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yemek yemeye girdi, motosikleti çalındı

Adana'da restoranda yemek yiyen kişinin park halindeki motosikleti çalındı. Şahıs, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde 10 Ağustos günü hırsızlık olayı meydana geldi.

İddiaya göre, Y.K. yemeğe gittiği restoranın önüne motosikletini park etti. Bir süre sonra şüpheli H.G. (32) motosikletin yanına gelip onlarca vatandaşın gözü önünde motosikleti alıp götürdü.

Motosikleti ayak marşıyla çalıştıran H.G. kayıplara karışırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Y.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, H.G.'nin kaçtığı yeri belirledi. H.G. saklandığı ikametinde operasyonla yakalanırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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