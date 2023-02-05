Yemek yerken görülüyor sonrasında felç başlıyor.

Değişen yaşam koşulları inme geçiren kişi sayısında artışa sebep oluyor. Yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet gibi hastalıklar felç riskini artırıyor. Felce erken müdahale etmemek sakatlığa ve ölüme neden olabilir diyen uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor.

Ancak aynı uzmanlar inmenin günler önce belirti verebileceğini belirtiyor. Bakın nasıl…

İnme, beyne giden kan akışının aniden kesilmesi ve vücudun uzuvlarının kapanmasına neden olması anlamına geliyor. Ani gelişen inmeye müdahale etmek oldukça zor. Felcin en yaygın bilinen belirtileri geveleyerek konuşma ve yavaş harekettir, ancak semptomlar beynin hangi bölümünün etkilendiğine bağlı olarak değişir. Bazen dili kontrol eden sinir hasar görür ve bu da dilin görünümünde değişikliklere neden olabiliyor.

DİLDE GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERE AMAN DİKKAT

İnme geçiren birçok kişi, kafa karışıklığı ve felç gibi daha yaygın belirtileri bildirir. Dil kayması daha az görülen bir belirti olmasına rağmen felçli hastalarda fark edilmiştir.

Biomedical Engineering Online dergisi durumu şöyle açıklıyor:

"Dil uzatıldığında veya çıkıntı yaptığında orta hattan uzaklaşma eğiliminde olacak ve lezyonun yanına doğru sapacaktır."

DİL KAYMASI İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAKLAR

Biomedical Engineering Online ekliyor: "Buna dil sapması denir, bu nedenle dil kaymasının belirtileri inme veya geçici iskemik atakta görülür." Geleneksel Çin tıbbında uzun süredir dilin sapması “rüzgar çarpması”nın bir uyarı işareti olarak kabul edilmiştir. Geçici iskemik atak olarak da bilinen mini felçte, beyindeki hasar o kadar küçüktür ki, diğer bölgelere giden kan akışı bunu telafi edebilir ve tam bir iyileşme gerçekleşir. Bununla birlikte, küçük bir vuruş sırasında hipoglossal sinir hasar görürse, dil sapması gibi belirtiler devam edebilir.

HER ŞEY YEMEK YERKEN BAŞLADI

2014 yılında Stroke dergisi, felç geçirmenin bilinen bir öncüsü olan geçici idiyopatik trombositopeni öyküsü olan 40 yaşındaki beyaz bir adamın vakasını anlattı. Yazarlar, "Acil servisimize başvurmasından dört gün önce ekmek çiğnerken dilini sola hareket ettiremediğini fark etti" dediler. Semptomların nedeni bulunamayan hasta ileri tetkik için nöroloğa yönlendirildi. Sonraki MRI taramaları, tıbbi olarak dolikoektazi olarak bilinen bir fenomen olan sol iç karotid arterin genişlediğini ve uzadığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, dilatasyonun hipoglossal sinirin sıkışmasına ve hastanın semptomlarına yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Hasta ayrıca, muhtemelen dilin bozulmuş motor fonksiyonundan kaynaklanan yutma güçlüğü de bildirmişti.

FELÇ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnmede en sık görülen belirtiler şöyle:

Görme bozukluğu,

Konuşma güçlüğü veya konuşulanları anlamama,

Yürümenin bozulması, denge kaybı ve düşme,

Vücudun sağ veya sol tarafında uyuşma veya his kaybı,

Kol, bacak ve yüz kaslarında tek taraflı güçsüzlük,

Aniden başlayan şiddetli baş ağrısı,

Bilinç kaybı, bayılma ve aniden düşme,