Yemek yerken sızdı, sağlık ve polis ekipleri alarma geçti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir dürümcüde yemek yiyen O.İ. isimli vatandaş, yemeğini bitirmeye yakın masaya yaslayıp uyudu.

İş yeri çalışanlarının kendisine seslenmesine rağmen uyanmayan O.İ. için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de O.İ.'nin tepki vermemesi üzerine sağlık ekibine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kısmen kendine gelen O.İ., ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, O.İ.'nin kimliğini tespit ederek ailesini olay yerine çağırdı.

Olayın, O.İ.'nin aşırı alkol almasından kaynaklandığı öğrenildi.