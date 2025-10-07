Yemeklere ekleniyor! İltihabı yerle bir ediyor

Kırmızı soğan, yemeklere kattığı lezzetin çok ötesinde, sağlığa sayısız fayda sunan bir doğal güç kaynağı olarak gündeme geldi. Özellikle iltihapla mücadeledeki etkinliği, uluslararası bilim camiasının dikkatini çekti.

Uzmanlar, bu koyu kırmızı-mor renkteki soğan çeşidinin, diğer soğan türlerine kıyasla çok daha yüksek seviyelerde quercetin ve diğer faydalı bitkisel bileşenler olan flavonoidleri içerdiğini ifade etti.

GÜCÜ İLTİHABI DURDURUYOR

Harvard Tıp Okulu'ndan araştırmacı ve yazar Dr. William Li, kırmızı soğanı beslenme düzenine eklemenin iltihabı azaltabileceğini açıkladı. Dr. Li, soğanın temel bileşenlerinden biri olan quercetin adlı flavonoidin, güçlü bir doğal anti-inflamatuar ve antioksidan görevi gördüğüne dikkat çekti.

Eklem İltihabına Karşı Etki: Arthritis Foundation'dan (Artrit Vakfı) yayımlanan bilimsel bulgular, quercetin'in hayvan ve hücre kültürü çalışmalarında osteoartrit (OA) ve romatoid artrit (RA) gibi durumlarda iltihaba neden olan lökotrien, prostaglandin ve histaminleri engellediğini gösterdi.

Hücre Hasarını Engelliyor: Quercetin ve diğer antioksidanlar, vücuttaki hücre hasarını önleyerek bağışıklık sistemini desteklediği, kanserle savaşmaya yardımcı olduğu ve kalp sağlığını iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlandı.

Kışın gizli silahı: Soğuk algınlığına karşı Paça Çorbası mucizesi!

KRONİK HASTALIKLARA KARŞI KORUMA

Bilimsel araştırmalar, soğanın faydalarının iltihapla mücadeleyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Kanserle İlişki: Frontiers dergisinde yayımlanan kapsamlı bir inceleme, soğanın ve içerdiği bileşiklerin anti-diyabetik, anti-kanser, kalp-damar koruyucu ve nöroprotektif gibi çeşitli sağlık işlevlerine sahip olduğunu doğruladı. Ayrıca, Allium familyasından sebzeleri en çok tüketen erkeklerin prostat kanserine yakalanma olasılığının en düşük olduğu gözlemlendi.

Kan Şekeri ve Kolesterol: Endokrinolog Dr. Sanjay Kalra, çiğ kırmızı soğan tüketiminin tip-2 diyabet hastalarının açlık kan şekeri düzeylerini birkaç saat içinde önemli ölçüde azalttığını gösteren klinik bir çalışmayı işaret etti. Ayrıca, raw (çiğ) kırmızı soğan tüketiminin kolesterol düşürücü bir gıda olarak etkili olduğu kaydedildi.

Kemik Sağlığı Desteği: Beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, günlük soğan tüketen postmenopozal kadınların kemik yoğunluğunun soğan yemeyenlere göre yüzde 5 daha fazla olduğunu, bunun kalça kırığı riskini yüzde 20'den fazla azaltabileceği anlamına geldiğini belirtti.

Uzmanlar, kırmızı soğandaki antosiyaninlerin (kırmızı rengi veren bileşikler) de güçlü antioksidanlar olduğunu ve iltihabı azaltarak kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi kronik sağlık sorunlarından korunmaya yardımcı olduğunu ekledi.

Genel sağlık için soğanı salatalarda çiğ olarak veya yemeklere ekleyerek düzenli tüketmenin önemine dikkat çekildi.