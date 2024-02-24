Yemeksepeti en teknolojik marka seçildi

Kaynak: Haber Merkezi
Yemeksepeti en teknolojik marka seçildi
Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, üst üste ikinci kez Türkiye'nin en teknolojik markası ödülüne layık görüldü.

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, teknoloji alanında tüketicilerin marka algısını ölçen ve sektördeki en prestijli ödül programlarından biri olan Tech Brands Turkey tarafından, yemek online/mobil sipariş kategorisinde Türkiye'nin en teknolojik markası ödülüne layık görüldü.

22 Şubat'ta düzenlenen Tech Brands Turkey töreninde verilen ödül, Yemeksepeti'nin teknoloji ve inovasyona verdiği önemin bir göstergesi olarak, tüketicilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılama konusundaki başarısını pekiştirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE 1.000 KİŞİYE SORULDU

Pazarlamasyon ve dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen IQ Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde 12 şehirde, 15-64 yaş arası yaklaşık 1.000 kişi ile yapılan anketler üzerinden değerlendirildi. Araştırma sonucunda 30 farklı sektörde, tüketici kitlesinin açık uçlu sorulara verdiği yanıtlar baz alınarak hazırlanan rapor sayesinde, sıralamaya giren markalar belirlendi.

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