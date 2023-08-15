Yemen: ABD'den korkmuyoruz

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti heyeti, Amerikalıların Yemen ve Bab kıyılarındaki el-Mendeb Boğazında işgalci varlığına son vermesi gerektiğini vurguladı ve ABD'den korkmadıklarını açıkladı.

Yemen: ABD'den korkmuyoruz

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, Amerikalıları, ülkelerinin donanma kapasitesinin, Yemen kıyılarını ve sularını ve Babü'l-Mendeb boğazının güvenliğini tehdit eden herhangi bir düşmanca eylemle başa çıkmak için yeterli olduğu konusunda uyardı.

Cumartesi günü bir araya gelen Abdulaziz Bin Habtur başkanlığındaki Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti heyeti, Amerikalıların Yemen ve Bab kıyılarındaki el-Mendeb Boğazında işgalci varlığına son vermesi gerektiğini vurguladı.

Yemen resmi haber ajansı (Saba), Yemenli yetkililerin bu ülkenin kıyılarında ve denizlerinde ve bazı askeri üslerinde Amerikan kuvvetlerinin bulunmasını bölge ve dünya üzerinde feci etkileri olacak düşmanca bir eylem olarak değerlendirdiğini bildirdi.

ABD Deniz Kuvvetleri Beşinci Filosu Pazartesi günü, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) hazırladığı bir plan çerçevesinde, Pazar günü Batı Asya'ya, özellikle Kızıldeniz'e (Batı Yemen) 3.000'den fazla Amerikan denizci ve askerinin geldiğini duyurdu. Bazı siyasi gözlemciler, Amerika'nın bu eylemini gerilim yaratan, bölgenin barış ve istikrarına aykırı bir adım olarak nitelendirdi.

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