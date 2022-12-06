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Yemen'de BM yetkilisinin konvoyunun geçişi sırasında mayın patladı

Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkanı Tümgeneral Michael Beary, konvoyunu hedef alan patlamadan yara almadan kurtulurken, Husilerden bazı yöneticiler ve güvenlik güçlerinden ölenlerin olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:26
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Yemen'de BM yetkilisinin konvoyunun geçişi sırasında mayın patladı

Yemen'de BM yetkilisinin konvoyunun geçişi sırasında mayın patladı
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Yemen basınında yer alan haberlere göre, UNMHA Başkanı Beary ve misyonun diğer üyeleri ile onlara eşlik eden bazı Husi liderlerin yer aldığı konvoyun Hudeyde kentindeki 7 Temmuz bölgesi yakınından geçişi sırasında mayın patlaması meydana geldi.

BM yetkilisi Beary ve misyonun diğer üyeleri patlamadan yara almadan kurtulurken, Husilerin bazı yöneticileri ve konvoya eşlik eden güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler öldü.

Haberlerde ölenlerin kimliği ve sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yere döşenen mayınlar ve savaş kalıntıları, birçok bölgede siviller için tehdit oluşturuyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu, Yemen hükümeti ile Husiler arasında Aralık 2018'de Stockholm Anlaşması'nın imzalanmasından kısa süre sonra 2452 sayılı BM Güvenlik Konsey Kararı uyarınca kuruldu.

Stockholm Anlaşması, önemli bir liman kenti olan Hudeyde'nin silahsızlandırılmasına yönelik anlaşmanın yanı sıra mahkum değişim mekanizması ve Taiz'deki çatışmayı sakinleştirmeye yönelik bir anlayış beyanı içeriyordu.

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