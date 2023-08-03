Yemen'de mayın patladı: 3 ölü

Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinde iki farklı noktada yola yerleştirilmiş patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA
Yemen'de mayın patladı: 3 ölü

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cevf iline bağlı El-Gayl ilçesinde hayvanlarını otlatan bir Yemenlinin mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Hab Eş-Şaaf ilçesinde de araçla bölgeden geçen 2 kişinin, daha önce yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Sivil toplum kuruluşu Yemen Mayın Gözlemevi dün de ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde kara mayınının infilak etmesi sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1'inin yaralandığını duyurmuştu.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE CAN ALAN MAYINLAR

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor Sağlık
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler Sağlık
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı Magazin
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı Güncel
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması