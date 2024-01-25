Yemen'deki Husiler, ABD savaş gemisini vurduklarını duyurdu

Kaynak: AA
Yemen'deki Husiler, ABD savaş gemisini vurduklarını duyurdu
Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi’nde bir ABD savaş gemisini vurduklarını ve 2 ticari gemiyi geri dönmeye zorladıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi’nde ABD savaş gemileriyle çatışmalara girdiklerini açıkladı.

Bölgede ticari gemileri koruyan ABD savaş gemileriyle çıkan çatışmaların 2 saatten fazla sürdüğünü belirten Seri, "ABD savaş gemilerinden birini vurduk ve 2 ticari gemiyi de geri dönmeye mecbur bıraktık." dedi.

Seri, balistik füzelerle saldırılar gerçekleştirdiklerini kaydederek ABD savaş gemilerinin karşı girişimlerine rağmen bazı füzelerin hedeflerine ulaştığını ileri sürdü.

Öte yandan Seri, Kızıldeniz'deki saldırılarını sürdüreceklerini de söyledi.

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