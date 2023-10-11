Yemen'deki Husilerden İsrail'e 'ABD' tehdidi: Çatışmalara müdahil olursa savaşa hazırız

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde İsrail'e karşı savaşa hazır olduklarını söyledi.

KAYNAK: AA
Yemen'deki Husilerden İsrail'e 'ABD' tehdidi: Çatışmalara müdahil olursa savaşa hazırız

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 7 Ekim'de başlayan ve giderek artan İsrail-Filistin gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husilere ait "Al-Masirah" televizyonuna konuşan Husi, cihat ve direniş ekseninde ellerinden geleni yapmak için Filistinlilerle koordinasyon içinde olduklarını dile getirdi.

Husi, ABD'nin doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde füze, insansız hava araçları ve askeri seçenekler düzeyinde her şeyle İsrail'e karşı savaşa katılmaya hazır olduklarını söyledi.

7 EKİM'DE BAŞLAYAN SALDIRILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

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