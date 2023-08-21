Yemen'in Aden kentinde, yakıt sıkıntısı sebebiyle elektrik sisteminin yüzde 80'i durdu

Yemen’in geçici başkenti Aden’de yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik sisteminin yüzde 80’i hizmet dışı kaldı.

KAYNAK: AA
Yemen'in Aden kentinde, yakıt sıkıntısı sebebiyle elektrik sisteminin yüzde 80'i durdu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Elektrik ve Enerji Bakanlığı, elektrik santrallerinin çalışmasını sürdürebilmek için büyük çaba sarf ettiğini ancak hükümetin soruna müdahale etmediğini açıkladı.

Elektrik Kurumu’ndan Açıklama

Yemen Elektrik Kurumu, yazılı bir açıklama yaparak, Aden’deki elektrik krizine ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, Elektrik ve Enerji Bakanlığı’nın elektrik santrallerinin minimum düzeyde çalışmayı sürdürebilmesi için akaryakıt sağlamak yönünde büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin yakıt temini sorununa müdahale etmesi ümidine rağmen, çağrılara cevap verilmediği ifade edildi. Böylece kentteki elektrik sisteminin yüzde 80’inden fazlasının durduğu vurgulandı.

Kentte Elektrik Kesintileri Arttı

Aden’de yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle kentte elektrik kesintileri günde 19 saati bulabiliyor. Bu durum, kentte yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Özellikle sıcak havaların yaşandığı yaz aylarında elektriğe bağımlı olan su pompalarının çalışmaması, su sıkıntısına da yol açıyor.

Aden’de 5 Enerji Üretim Santrali Var

Geçici Başkent Aden’de 5 enerji üretim santrali yer alıyor. Bu santrallerin toplam kapasitesi yaklaşık 500 megavat. Ancak yakıt sıkıntısı nedeniyle bu kapasitenin çok altında üretim yapılıyor. Yemen’in resmi başkenti Sana ise Husilerin kontrolünde bulunuyor.

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