Yemenli yetkiliden Türkiye'ye teşekkür

Kaynak: AA
Yemenli yetkiliden Türkiye'ye teşekkür

Marib Valiliği Müsteşarı Abdurabbu Miftah, Kurban Bayramı boyunca Yemenlilerin yanında yer alarak et dağıtan Türkiye'ye teşekkür etti.

Marib Valiliği, Türk ve Alman kuruluşlarının yerinden edilmiş insanlara kurban eti dağıtımı için düzenlediği törende onurlandırıldı.

Miftah, törende yaptığı konuşmada, Marib'de kurban eti dağıtan Türk kuruluşlarına teşekkür etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerde kontrolü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor.

Yemen, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor ve yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş, büyük bir insani krize neden oldu.

Birleşmiş Milletler'e göre ülkenin 30 milyonluk nüfusunun 22 milyonundan fazlası yardım ve koruma ihtiyacı içinde.

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