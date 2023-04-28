Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı

Sivas’a yemin törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç virajı alamayarak bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı

İHA'nın haberine göre, kaza, Sivas-Kayseri Karayolu Kovalı Kavşağı'nda meydana geldi. Aksaray’dan Sivas’a yemin törenine gelen ailenin bulunduğu Ü.Y. idaresindeki 10 Z 5430 plakalı Volkswagen marka panelvan araç, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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