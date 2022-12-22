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Yeneroğlu, mağdur edilen öğretmen adaylarını sordu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2020 yılında KPSS’ye giren öğretmen adaylarının durumunu Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, soru önergesinde “Millî Eğitim Bakanlığı’nın KPSS’ye 2020 yılında giren öğretmen adaylarının yaşadığı mağduriyeti gidermeye yönelik herhangi bir çalışması var mıdır?” sorusunu sordu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 15:51
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Yeneroğlu, mağdur edilen öğretmen adaylarını sordu

Yeneroğlu, mağdur edilen öğretmen adaylarını sordu
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‘KPSS’ye 2020 yılında giren öğretmen adaylarının yaşadığı mağduriyeti gidermeye yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2020 yılında KPSS sınavına giren ve sınav puanlarının geçerlilik tarihi 20 Ekim 2021 olan öğretmen adaylarının yanı sıra, 9 Eylül 2021 tarihinde duyurulan Ek Öğretmen Atamasına 2021 yılında KPSS’ye girmiş adayların da dahil edilmesinin, 2020 yılında sınava girmiş adaylar için mağduriyet oluşturduğunu ifade ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

 ‘2019’DAKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİYLE HEDEFLENEN KARMA ALIMI SONLANDIRMAKTI’

Bahsi geçen ek atamada 2020 yılında KPSS’ye giren adaylardan sadece 934 kişinin atanma hakkı kazandığını ifade eden Yeneroğlu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te 06.11.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla indirilmesinin, öğretmen atamalarında karma alımın son bulması ve halihazırda geçerli puanların sadece kendi atama döneminde kullanılması sağlamak olduğuna dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e şu soruları yöneltti:

1- Millî Eğitim Bakanlığı’nın KPSS’ye 2020 yılında giren öğretmen adaylarının yaşadığı mağduriyeti gidermeye yönelik herhangi bir çalışması var mıdır?

2- Millî Eğitim Bakanlığı, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olarak KPSS’ye 2020 yılında giren öğretmen adayları için telafi ataması şeklinde bir öğretmen alımı yapmayı planlamakta mıdır?

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