Yeni açıklanan enflasyon verileri şaşırttı: Mısır ekonomisinde toparlanma sinyali

Mısır İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülkenin yıllık kentsel enflasyonu Haziran 2025’te yüzde 14.9 olarak ölçüldü. Mayıs ayında bu oran yüzde 16.8 seviyesindeydi. Ekonomistlerin tahmini ise yüzde 16.2 düzeyindeydi. Bu sonuçla birlikte ülkede son üç aydır süren yükseliş sona erdi.

Gıda ve içecek fiyatları, mayısta yüzde 11.2 artmışken, haziranda bu oran yüzde 6.9’a geriledi. Özellikle et ve tavuk fiyatları yüzde 3.8, meyve fiyatları yüzde 2.1, sebze fiyatları ise yüzde 1.0 düştü.

Ancak enerji maliyetleri, nisan ayında yapılan yüzde 15’e varan zamların etkisiyle yüksek seviyesini korudu. Öte yandan, Mısır Parlamentosu haziran sonunda Katma Değer Vergisi yasasında değişikliğe giderek sigara, alkollü içkiler ve ham petrol ürünlerinde fiyat artışına zemin hazırladı.